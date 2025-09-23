Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bakanlıkta bir araya gelerek adli işbirliği ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:10
Bakanlıkta Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmede adli işbirliği başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Bir millet iki devlet şiarıyla ülkelerimiz arasındaki adli işbirliği başta olmak üzere, her alandaki ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Reşad Memmedov'a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

