Adalet Bakanı Tunç, Bıçaklı Saldırıda Yaralanan HSK Müfettişini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Tunç, Bıçaklı Saldırıda Yaralanan HSK Müfettişini Hastanede Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı, hastanede tedavi gördüğü sırada ziyaret etti. Bakan Tunç, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Aslan’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Saldırı Detayları ve Sağlık Durumu

Bakan Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aslan'ın HSK'de çalışan bir hizmetli tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti. Saldırının ardından Aslan’ın ensesinden yaralandığını ifade eden Tunç, "Hayati tehlikeyi atlatmış, yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi, ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor," diye ekledi.

Takip Edilen Süreç

Bakan Tunç, Aslan’ın tedavisinin yoğun bakımda devam edeceğini belirtti. Ayrıca, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganın gözaltında olduğunu da sözlerine ekleyerek, sorulara yanıt verdi. Soruşturmayı ve Aslan'ın tedavisini yakından takip edeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Tunç, Aslan'ın tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesine gelerek doktorlarından bilgi aldı, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Tunç, Aslan'ın tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesine gelerek doktorlarından bilgi aldı, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.