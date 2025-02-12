Adalet Bakanı Tunç: Bolu Otel Yangınında Sorumlular Yargılanacak

Adalet Bakanı Tunç Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili NTV canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tunç, "Sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması, bir ayrım yapılması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var" ifadelerini kullandı.

Olayın Ardından Hızla Harekete Geçildi

Tunç, yangının ardından kurtarma çalışmaları ve adli soruşturmanın hemen başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini vurguladı. Olay yeri inceleme bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu söyleyen Tunç, "Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım" dedi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Detayları

"Bu noktada bazı siyasilerin belirttiği gibi, 'şu sorumsuzdur, bu sorumludur' demek doğru değil" diyen Tunç, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti. Olayla ilgili belediye, itfaiye, İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kurumların mevzuatlarının değerlendirileceğini açıkladı. "Yangın, binaların yangından korunmasına dair yönetmelikler, belediye kanunları, itfaiye yönetmelikleri ve turizm teşvik kanunları gibi pek çok mevzuat söz konusu" diye ekledi.

Bilirkişi Raporları ve Soruşturma Süreci

Tunç, konuyu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşturulan bilirkişi heyeti ile inceleyeceklerini bildirdi. "78 canımızın hesabının sorumlulardan mutlaka sorulması lazım. Sıfatı ne olursa olsun, ister kamuda çalışanlar olsun, isterse sivil şahıslar olsun" dedi. Ayrıca, gerekli bilirkişi raporlarının savcılık tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Vurgusu

İlgili soruşturma sürecinin transparan bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Tunç, "Cezadaki caydırıcılık çok önemli. Rapor yayımlandığında kamuoyu tarafından görülecektir. Result olarak yangına sebebiyet verenler yargı huzurunda hesap verecektir" şeklinde konuştu.

Tunç, sorumluların cezasını çekeceğini yineleyerek, bazı siyasi eleştirilerin soruşturma tamamlanmadan yapıldığını da sözlerine ekledi.