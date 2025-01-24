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Adalet Bakanı Tunç: Boşanma Davaları İçin Yenilikler ve Ceza Adaleti Reformları

Bakan Tunç, boşanma davalarının hızlandırılması ve ceza adaleti reformları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:11
Adalet Bakanı Tunç: Boşanma Davaları İçin Yenilikler ve Ceza Adaleti Reformları

Boşanma Davalarında Yeni Yöntemler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanabilmesi adına önemli düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. Bakan Tunç, anlaşmazlık mali konulardaysa boşanmaya karar verilerek, diğer davaların ayrı devam etmesi gerektiğini ifade etti. "Boşanma davalarına baktığımız zaman, %60'ı kadınlar tarafından açılıyor," şeklinde konuşarak, kadınların bu süreçteki mağduriyetine dikkat çekti.

Narin Güran Davası Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davası hakkında da bilgiler verdi. Cinayetle ilgili 4 kişiye dava açıldığını, 8 kişi hakkında ise delilleri karartma suçlaması yönünden soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Tunç, "Mahkeme heyetinin kılı kırk yararak yargılama yaptığını" vurguladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, 2029'a kadar süreyi kapsayan önemli düzenlemeler duyurdu. Bu belge kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Uyuşturucu Suçları ve İnfaz Sistemi

Uyuşturucu suçları konusunda yürütülen yeni iyileştirmelere de değinen Bakan Tunç, cezaevlerinde madde bağımlılığıyla mücadelede özel cezaevlerinin kurulmasının planlandığını açıkladı. Aksi takdirde, diğer mahkumlarla aynı mekanda olan tedavi süreci yetersiz kalacaktır.

Yargıya Yönelik Tehditler ve Suçlamalar

Tunç, yargı mensuplarına yönelik tehditlerin kabul edilmez olduğunu, bu tür eylemlerin yargı süreçlerini etkilememesi gerektiğini vurguladı. Yargının bağımsızlığına dikkat çekerek, "Yargı kendine yönelik tehditler alırsa bunun sonuçları olacaktır," dedi.

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