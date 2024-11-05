Adalet Bakanı Tunç, Büyükelçi Morris ile Terörle Mücadele Üzerine Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Birleşik Krallık'ın Büyükelçisi Morris'i Ağırladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i Bakanlıkta kabul etti. Toplantıya dair yapılan resmi açıklamada, Tunç'un terörle mücadelede uluslararası işbirliğine dikkat çektiği belirtildi.

Terörle Mücadelede İşbirliğinin Önemi

Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörizmin hedefi insanlıktır ve bu, bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı. Türkiye'nin her tür terörle mücadelesinde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Tunç, "Ülkelerin terörle mücadele konusundaki yakın işbirlikleri kritik bir öneme sahiptir," dedi.

Ayrıca, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki adli işbirliğini geliştirmek amacıyla karşılıklı teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Suçlu İadesi Talepleri Üzerine Açıklamalar

Tunç, suçlu iadesi taleplerine ilişkin olarak Birleşik Krallık'tan hassasiyet beklediklerini dile getirdi. Büyükelçi Morris ise, iade talepleri ile ilgili hassasiyetin göz önünde bulundurulacağını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i (sol 3) kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 4), Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i (sol 3) kabul etti.