Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu

Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeliyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personeliyle iftarda buluştu. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, 22 yıldan bu yanaSayın Cumhurbaşkanının liderliğinde hukuk devletinin tahkimi ve ceza adaletinin doğru bir şekilde tesis edilmesi konusunda önemli mesafeler katettiğini vurguladı.

Ceza Adaletinin Temel Amaçları

Tunç, hukuk devletinin temel amacının ceza adaletini sağlamak ve toplumu suç ve suçludan korumak olduğunu belirterek, infaz aşamasının ceza adalet sisteminin en kıymetli aşaması olduğunu ifade etti. Suç işleyen kişilerin tekrar suç işlememesi ve topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Yenilikler ve İyileştirmeler

Bakan Tunç, eski kanunların günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermediğini belirterek, bu kanunları yenileyerek çağdaş bir ceza infaz sistemi yürürlüğe koyduklarını kaydetti. Sadece mevzuatta değil, adliye binaları ve ceza infaz kurumlarının da insan onuruna yakışır şekilde oluşturulması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

408 Ceza İnfaz Kurumunun Kapatılması

Kapatılan 408 ceza infaz kurumuna da değinen Tunç, insan hakları standardında olmayan cezaevlerinin kapatılarak müze haline getirildiğini hatırlattı. Hükümlülerin topluma kazandırılması yönünde yürütülen projeleri de paylaştı. Özellikle cezaevlerinde meslek öğrenip çalışmanın önemini vurguladı; şu ana kadar 60 binden fazla hükümlü'nün işyurtlarında çalıştığını söyledi.

Özlük Hakları ve Çalışma Şartları

Tunç, infaz koruma memurlarının özlük hakları ve çalışma şartları ile ilgili taleplerinin de dikkate alındığını ve bu taleplerin yerine getirilmesi için gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi. Bu bağlamda, infaz koruma memurlarının daha iyi koşullarda çalışabilmesi için sürekli çaba göstereceklerini vurguladı.

Ceza İnfaz Sistemi ve Gelecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise ceza infaz sisteminin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Yıldırım, personelin insan hakları ve onuruna özen göstererek görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini kaydetti.

İftar programına, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve diğer yargı mensupları da katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde (CTE) görevli infaz koruma memurları ve personelle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki iftar programında buluştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde (CTE) görevli infaz koruma memurları ve personelle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki iftar programında buluştu.