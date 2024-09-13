Adalet Bakanı Tunç, Denizli'de İhracatçılarla Buluştu

Bakan Yılmaz Tunç, Denizli'de yaptığı açıklamada konkordato sayısını eleştirdi ve ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:03
Adalet Bakanı Tunç, Denizli'de İhracatçılarla Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Denizli Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'de ihracatçılarla bir araya geldiği programda, 2024 yılında Türkiye genelinde sadece 44 konkordato kabul edildiğini vurguladı ve binlerce konkordato gibi bir algı oluşturulmasına dikkat çekti. Tunç, konuşmasında, "2024'de Türkiye genelinde kabul edilen konkordato sayısı topu topu 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi bir algı oluşturulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin İhracat Performansı

Bakan Tunç, Denizli'nin Türkiye genelinde ihracatta 9'uncu sırada yer aldığını belirterek, 255 milyar dolarlık ihracatın 4.5 milyar dolarının bu şehirden gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi

Hukuk ve ekonominin birlikte ilerlemesi gerektiğine değinen Tunç, "Adalet ile kalkınma eş zamanlı gitmesi lazım. Yüksek standartlı bir demokrasi, kalkınmanın temelidir" şeklinde konuştu. Anayasada yapılan değişikliklerin ve demokrasinin seyrinin önemine vurgu yapan Bakan, son 22 yılda demokrasinin standartlarının yükseldiğini ifade etti.

Enflasyonun Düşürülmesi

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürüleceğini belirten Tunç, "2002'de başlatılan çalışmalarla çift haneli enflasyon tek haneye düşürülmüşse, yine aynı başarı sağlanacak" dedi.

Konkordato İstatistikleri

Tunç, konkordato talep sayıları hakkında bilgi vererek, 2018 yılından itibaren yapılan başvuruların ve kabul/red durumlarının istatistiklerle açıkladı. 2023 yılındaki toplam 516 başvurunun 95'inin kabul edildiğini ifade etti.

Gelecek Projeler

Bakan Tunç, daha önceki iflas erteleme sisteminin süistimal edildiğini belirterek, konkordatonun hem alacaklıları hem de firmaları korumayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Ayrıca, programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu da konuşma yaptı.

Gençlik Buluşması Programı

Tunç, ziyaretinin sonunda bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı ve gençlerle bir araya geldi.

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