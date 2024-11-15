Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eskişehir’de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı'na düzenlediği ziyaretle dikkat çekti. Kentteki programı kapsamında gerçekleşen bu ziyaret, adalet sistemine olan ilgiyi artırmak amacıyla yapıldı.

Önemli Görüşmeler Gerçekleştirildi

Bakan Tunç, öncelikle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ile makamında bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu görüşme, adalet sisteminin güçlü bir şekilde işlemesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eskişehir Barosu ile İstişareler

Ziyaretinin devamında Bakan Tunç, aynı binada bulunan Eskişehir Barosu’na geçti. Burada, Baro Başkanlığına yeni seçilen Barış Günaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tunç, ardından Yunus Emre Konferans Salonu’nda cumhuriyet savcıları ve hakimlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Katılımcılar

Ziyaretlerde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer de hazır bulundu. Bu önemli buluşma, adalet teşkilatının güçlendirilmesine yönelik önerilerin gündeme gelmesine olanak sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.