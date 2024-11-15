Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir'de Çocuk Mağduriyeti Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Tunç'tan Çocuk İzlem Merkezleri Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de yaptığı açıklamalarda, suç mağduru çocukların ifadelerinin Çocuk İzlem Merkezleri'nde alınmasının önemine dikkat çekti. Tunç, bu merkezlerin devlet hastaneleri ve devlet üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve sayılarının artırılması gerektiğini belirtti.

Noterlik Hizmetleri ve Boşanma Davaları Üzerine Yenilikler

Bakan Tunç ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi hakkında bilgi vererek, noterlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi adına yapılan düzenlemelere değindi. Nöbetçi noter uygulaması ile vatandaşların hafta sonu işlemlerini kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Boşanma davalarında aile hukuku sorunlarını gidermeye yönelik adımlar attıklarını dile getiren Tunç, 3 yıllık bekleme süresinin 1 yıla indirilerek tarafların mağduriyetlerinin azaltılacağını ifade etti.

Cezaevlerinde Eğitim ve İslah Programları

Ceza adaletinin en önemli amacı olan suçluların ıslahına vurgu yapan Tunç, cezaevlerinde eğitim programları ve mesleki eğitim merkezleri açarak hükümlülerin topluma kazandırılmasını önemsediklerini söyledi. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokollerin artarak devam ettiğini belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerinde 1 yıllık çalışmalarının tamamlandığını ve bu belgede hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan önemli düzenlemelerin yer alacağını açıkladı. 2024-2028 dönemini kapsayan bu belgede, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirleneceği bilgisini paylaştı.

Trafik Suçları ve Huzur Sağlayıcı Düzenlemeler

Bakan, trafik suçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemelere de değinerek, ölümlü kazalara neden olan suçların cezalarının caydırıcılık açısından artırılacağını belirtti. Ayrıca, toplumun huzurunu bozucu suçlarla ilgili önleyici yasaların gündeme geleceğini de vurguladı.

Ziyarette, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerin de bulunduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.