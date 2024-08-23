Adalet Bakanı Tunç, Filistin'deki Soykırımı Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Filistin Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'de devam eden insan hakları ihlallerine dair önemli ifadelerde bulundu. Bakan Tunç, 7 Ekim'den bu yana yaşanan olaylar için, "Dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor, uluslararası mekanizmalar etkisiz. Bu duruma dikkat çekmek gerekiyoruz" dedi.

AK Parti'nin Başarıları

Bakan Tunç, 22 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin başarılarına değinerek, "Bu süreçte Türkiye'nin altyapı ve kalkınma projeleri ile büyük adımlar attık" şeklinde konuştu.

FETÖ Darbe Girişimi ve Milli Mücadele

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin daima milli iradeye sahip çıktığını ifade etti.

Uluslararası Sistem ve Adalet İhlalleri

Filistin'deki durumu ele alan Bakan Tunç, "Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz. Ancak uluslararası sistemin bu konudaki yetersizliği ortada. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların kararları kağıt üzerinde kalıyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın Rolü

Son olarak, Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberlerin bu katliamın delillerini dünyaya sunduğunu kaydeden Tunç, bu konuda daha fazla ses yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.