Adalet Bakanı Tunç, Garipoğlu davasında son noktayı koydu: Mezar açılmayacak!

3 Mart 2009'da henüz lise öğrencisi olan Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut’un cansız bedeni ise bir çöp toplayıcı tarafından bir çöp tenekesinin içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Garipoğlu, cinayetin başşüphelisi olarak aylarca arandı ve daha sonrasında polise teslim oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan korkunç cinayetin katil zanlısı olarak tutuklanan Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde 'intihar' ettiği bildirildi. Fakat, bu açıklama sonrası olayın gerçek olup olmadığı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Karabulut Ailesi, avukatları aracılığıyla Cem Garipoğlu'nun bulunduğu mezarın açılması için başvuruda bulundu. Garipoğlu'nun mezarının açıldıktan sonra tekrar DNA testi yapılması talebinde bulunuldu. Ancak başvuru reddedildi.

Adalet Bakanlığı da Karabulut Ailesi'nin başvurusunu inceleyerek reddine karar verdi.





"AÇILMASI SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın ardından konuyla ilgili yorum yaptı. Bakan Tunç açıklamasında, Cem Garipoğlu'nun ölümü hakkında hiçbir şüphe olmadığını söyledi. Garipoğlu'nun mezarının açılmasının şimdilik söz konusu olmadığını söyleyerek konuşmasına devam eden Bakan Tunç, "Söz konusu mezarın açılıp açılamayacağı konusunda herhangi bir hukuki sorun yok” dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, açıklamasında ifadelere yer verdi:

"Cem Garipoğlu'nun cezaevinde ölümünün ardından 2014 yılında Silivri Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi işlemleri uluslararası usullere göre yürütülmüştür. Başvuruda delil bulunmadığından dava açılamamıştır. Kamera kaydı ve DNA testi de dahil olmak üzere birçok işlem nedeniyle ölen kişinin kimliği konusunda şüphe yoktur. Şu anda söz konusu mezarı açmanın yasal bir yolu yoktur."