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Adalet Bakanı Tunç: Gazze'nin Soykırımı Uluslararası Hukuka Aykırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TİHEK'in Gazze Soykırımı Raporu tanıtımında insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:56
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'nin Soykırımı Uluslararası Hukuka Aykırı

Tunç'tan Kritik Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) hazırladığı "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu"nun tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili görüşmeler yapacağı bilgisini verdi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Tunç, Mısır'ın Gazze'deki İslami Direniş Hareketi'ne karşı yürütülen saldırıların yanı sıra, ekonomik baskılarla da Filistin topraklarında soykırımın gerçekleştirildiğini ifade etti. Raporun, İsrail'in saldırganlığını ve hak ihlallerini uluslararası hukuk çerçevesinde objektif bir şekilde sunduğunu belirtti.

Bakan Tunç, "Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarını çözmedeki yetersizliği karşısında üzülerek tanıklık ediyoruz. Batı dünyası, Filistin'deki insanlık sınavında sınıfta kalmıştır." dedi.

Çifte Standart Eleştirisi

Gazze'deki olaylara dikkat çeken Tunç, "14 aydır dünyanın gözleri önünde soykırım yapılıyor. Özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik saldırılar, insan haklarını savunanların çifte standartlı yaklaşım sergilediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hukuksuzluk ve Cezasızlık Endişesi

İsrail'in geçmişte BM tarafından verilen yaklaşık 100 karara uymadığına dikkat çeken Tunç, "Sivilleri hedef alan saldırılar, uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve insancıl hukuk normlarına aykırıdır. Ancak bu duruma karşı sessiz kalan, destek veren birçok ülke var." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye'nin Rolü

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emrini olumlu bir adım olarak değerlendiren Tunç, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlalleri konusundaki mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Tunç, "Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Haklarını savunma konusundaki kararlılığımız oldukça yüksektir." şeklinde konuştu.

TİHEK ve Soykırımı Belgeledi

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç ise dünyada soykırım ve insanlığa karşı suçların en ağır insan hakları ihlalleri olduğunu belirtti. Kılıç, raporlarında tanıkların şahitliklerine yer verildiğini ve bu delillerin uluslararası süreçlerde önemli olacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Tunç ve Kılıç, Türkiye'nin Filistin davasındaki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, uluslararası alandaki insan hakları ihlallerine karşı mücadelenin önemini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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