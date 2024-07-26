Adalet Bakanı Tunç, Gençlerle Tercih Destek Programında Buluştu

Adalet Bakanı Tunç, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite adayı gençlerle bir araya geldiği Tercih Destek Programı kapsamında önemli mesajlar verdi. Tunç, "Herkese demokrasi dersi veren ABD’nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır." dedi.

Adaletin Anlamı ve Dünya Gerçekleri

Bakan Tunç, dikmen Hakimevi'nde düzenlenen etkinlikte, adaletin haklı ile haksız arasındaki dengeyi sağlamak olduğunu belirtti. "Haksızın sesi çok çıkabilir, ama haklının sesini duyurabiliyorsak, işte o zaman adalet yerine gelmiş olur." diye konuştu. Dünyada adaletin var olup olmadığı konusunda ise kaygılarını dile getirdi.

Gazze’deki İnsani Kriz

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Tunç, bu sayının yarısının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu vurguladı. "Uluslararası kuruluşlar etkili mi? Değil. ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken yapılan alkışlar, insanlığın utancı." dedi.

Gelecek İçin Umut Verdi

Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler için başarı dileğinde bulunan Tunç, "Hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu. Öğrencilere üniversite sonrası kişisel gelişimlerine de önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. "Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah." ifadelerini kullandı.