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Adalet Bakanı Tunç: 'Hakaret siyaseti tek başına başarı getirmez'

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Kepez 6. Olağan İlçe Kongresi'nde hakaret siyasetini eleştirerek, milletin eser siyasetine destek verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:08
Adalet Bakanı Tunç: 'Hakaret siyaseti tek başına başarı getirmez'

Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da Siyasi Eleştirilerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kepez 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi partilere yönelik sert eleştirilerde bulunan Tunç, "Siyasi partilerdeki genel başkanlıkları bitti, hala aynı hakaretlerine devam ediyorlar. Milletimiz hakaret siyasetine siyasi hayatı boyunca hep 'hayır' dedi, hala akıllanmadığını görüyoruz" dedi.

Antalya'nın Kapasitesi ve AK Parti Eserleri

Tunç, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Antalya'nın Türkiye'deki turizmin ve tarımın başkenti olduğunu vurgulayarak, onu AK Parti belediyeciliğinin kalite ve başarısının tanımladığını belirtti. Antalya'ya güzel eserler bıraktıklarını ifade eden Tunç, AK Parti'nin eser siyasetiyle yeniden iktidara geleceğine olan inancını dile getirdi.

Demokrasi Reformlarına Vurgu

Bakan Tunç, Türkiye'nin daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için kapsamlı reformlar yaptıklarını kaydetti. "Mevzuatımızın tamamını yeniledik. Anayasa'da hukuk devleti ilkesini güçlendiren değişikliklere imza attık. Yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz" diyerek hedeflerini ortaya koydu.

Güvenlik ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

Adalet ve demokrasi konularında aşılamaz engellerle mücadele ettiklerini anlatan Tunç, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için çalıştıklarını belirtti. AK Parti'nin 2028 seçimlerinde yeniden kazanacağına inandığını vurguladı.

AK Parti'nin Siyasi Kimliği ve Eleştiriler

Son olarak, Tunç, AK Parti'nin 22 yıldan bu yana iktidarda olmasının nedenlerinden birinin eser siyaseti olduğunun altını çizerek, "Hakaret siyasetiyle bir yere varamayacaklarını hâlâ anlayamayanların önleri tıkanır" ifadelerini kullandı. Kongreye ayrıca AK Parti Antalya Milletvekilleri ve diğer önemli isimler katıldıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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