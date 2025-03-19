Adalet Bakanı Tunç, Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Sahurda Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen sahur etkinliğinde hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte öğrencilerin sahur sofralarını ziyaret ettiğini duyurdu.

Gençlerle Samimi Bir Sohbet

Bakan Tunç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ülkemizin umudu, geleceği ve enerjisi gençlerimizle samimi ve muhabbet dolu bir sahur yaptık. Eğitimleri ve hayalleri üzerine konuştuk, tecrübe paylaşımında bulunduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ramazan ayının bereketini paylaştığı gençlere teşekkür ederken, eğitim hayatlarında başarılar dileğinde bulundu.