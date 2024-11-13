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Adalet Bakanı Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile Görüştü

Bakan Tunç, Irak Yargı Konseyi ile adli işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:40
Adalet Bakanı Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’dan Önemli Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığında bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki adli işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşme Detayları

Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Ortak ve köklü bir maziyi paylaşan ülkeler olarak başta adli işbirliğimiz olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi değerlendirdik. Ortak çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için atacağımız adımları konuştuk." ifadelerini kullandı. Tunç, Zeydan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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