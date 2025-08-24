DOLAR
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Boğazı'ndaki TEKNOFEST Geçit Töreni 'Tarihi An'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki İstanbul Boğazı geçit töreninin birlik, kararlılık ve gurur mesajı verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:46
Tunç: Denizlerdeki kararlılık ve birlik dünyaya ilan edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Tunç, töreni "Tarihi bir an, unutulmaz bir buluşma" olarak nitelendirdi ve organizasyonun taşıdığı sembolik öneme dikkat çekti.

Paylaşımında, Savarona yatı ile TCG Anadolu'nun aralarında bulunduğu gemilerin TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda yan yana süzüldüğünü belirten Tunç, bunun maziden gelen emanetin geleceğe yön veren vizyonla buluşması olduğunu kaydetti.

Tunç, sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin denizlerdeki kararlılığı, birliği ve gururu tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde ilan edildi."

