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Adalet Bakanı Tunç, İtalya ile Terör ve Suçla Mücadelede İş Birliği İçin Görüştü

Bakan Tunç, İtalya ile suçluların iadesi ve insan hakları konularında görüşmeler yaptı, işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:24
Adalet Bakanı Tunç, İtalya ile Terör ve Suçla Mücadelede İş Birliği İçin Görüştü

Adalet Bakanı Tunç ve İtalya’nın Adalet Bakanı Nordio Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıkta bir saat süren toplantıya, her iki ülkenin heyetleri de katıldı. Tunç, Nordio’nun İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile İtalya arasındaki köklü ilişkilerin gelecekte de güçlenerek devam etmesini umduğunu belirtti.

İade Talepleri ve İnsan Hakları Reformları

Bakan Tunç, Türkiye'nin uluslararası insan hakları taahhütleri doğrultusunda pek çok reform gerçekleştirdiğini ifade etti. İtalya’nın bazı uyuşturucu suçlularına mülteci statüsü verilmesi konusuna dikkat çeken Tunç, dost ve müttefik İtalya’dan bu durumların önlenmesini beklediklerinin altını çizdi. Ayrıca, iade taleplerinin her ne kadar genel olarak karşılandığını ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını aktardı.

Organize Suçlarla Mücadelede Kararlılık

Organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un iade talebinin İtalya İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilmesini eleştiren Tunç, Barış Boyun'un İtalya sınırında yakalanarak yeniden tutuklanmasına yönelik beklentilerini ifade etti. Tunç, diğer suç örgütü liderlerinin de iadelerinin sağlanacağına inandığını belirtti.

Çocuk Hakları ve İki Ülke Arasında Protokol

Görüşmelerin ardından Tunç ve Nordio, iki ülke arasındaki cezai konularda adli bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol, iade süreçlerinin hızlandırılması ve terör, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor.

Nordio, İtalya’nın organize suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, PKK’nın faaliyetleri konusunda İtalyan polisini en etkili şekilde çalıştığını vurguladı.

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