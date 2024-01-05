Adalet Bakanı Tunç, İzmir şehitleri Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı

İzmir'de 7 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılarak şehitler için dua etti.

Törende konuşan Bakan Tunç, şehitlerin bıraktığı emanete layık olmak için çalıştıklarını belirtti.

Terörle mücadelede kararlı olduklarını belirten Bakan Tunç, 40 yıllık bölücü terör örgütü sorununu ve terörün diğer türlerini bitirmek için çalıştıklarını ifade etti.

TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR





"Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz." açıklamasını yapan Tunç,

"Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.

TUNÇ'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI





Tunç, ülkenin huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü terör örgütüyle mücadeleye kararlı olduklarını belirtti. "Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin birlik, bütünlüğünü hiçbir zaman bozdurmayacağız ve ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve Türkiye yüzyılında ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, milletimizi huzurlu bir geleceğe inşallah milletçe hep beraber taşıyacağız." dedi.

Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de katıldı. Törende konuşan Tosun, Tabur ve Sel, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

"Terör örgütlerini kumanda eden maşalarla da mücadelemizi sürdüreceğiz"

Tören sonrası Bakan Tunç, Fethi Sekin'in anısına anıtına ve şehit düştüğü yere karanfil koydu.

FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN ANMA TÖRENİ





Bakan Tunç, ayrıca şehit Fethi Sekin'in hayatını kaybettiği yerin çevre düzenlemesi yapılması talimatını verdi.



Anma törenine şehitlerin aileleri, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ın vefatlarının 7. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Adliyesi'nde lokma dağıtıldı, adliye camisi ve Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camisi'nde mevlit okundu.