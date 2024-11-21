Adalet Bakanı Tunç: Kadına Yönelik Şiddet, Küresel Bir Sorun!

Adalet Bakanı Tunç, Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nde Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen'deki Hakimevi'nde düzenlenen "Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli"nde yaptığı konuşmada, "Tek amacımız bir kadının dahi ayrımcılığa, şiddete, haksızlığa maruz bırakılmaması" ifadelerini kullanarak, kadın haklarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Adalet Sisteminde Erişim Engelleri

Tunç, kadınların adalet sistemine erişiminin önündeki engellerin aşılmasının sadece bir insan hakları meselesi olmadığını, aynı zamanda toplumların daha adil ve demokratik bir yapıya kavuşması açısından temel bir gereklilik olduğunu belirtti. Kadınların, geleceği inşa eden bir rol üstlendiğini vurgulayan Bakan, son 22 yılda kadın haklarına yönelik pek çok düzenleme yapıldığını söyledi.

İnsan Onuru ve Ayrımcılık

Tunç, insanların yaratılmışların en şereflisi olduğunu ifade ederek, kadın haklarının insan onurunun korunması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. "Kadına yönelik şiddet ise bu insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin saldırıdır" diyerek, kadınlara yönelik şiddeti insanlık ailesine bir ihanet olarak değerlendirdi.

Şiddeti Önleme İnisiyatifleri

Bakan Tunç, 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un şiddete uğrayan kadınların korunmasını amaçladığını hatırlattı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı kurularak, adli süreçlerde destek sağlanmasına yönelik tedbirlerin alındığını belirtmiştir.

Kadın Hakim ve Savcı Sayısında Artış

Adalet Bakanı, özellikle kadın hakim ve savcı sayısının 2002 yılında 1847 iken, bugün itibarıyla %406 oranında artarak 9,355 olduğunu bildirdi. Bunun %40'ının kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Gelecek İçin Hedefler

Tunç, yargı reformu alanındaki çalışmaların devam ettiğini ve hedeflerinin, kadına yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı yasaların hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. "Kadın haklarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.