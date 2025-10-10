Adalet Bakanı Tunç Kırıkkale'de: AK Parti'nin 23 Yıllık Başarısı ve 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç Kırıkkale'de konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Salonu'nda düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

AK Parti'nin 23 yıllık başarısı

Bakan Tunç, partinin uzun süreli iktidarının temel nedenini şu sözlerle özetledi: "AK Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının yegane sebebi, iktidarda milleti temsil etmesidir, milletin iradesine sahip çıkmasıdır, milletin taleplerine duyarlı olmasıdır, millet ne istiyorsa onu yapmasıdır, neyi istemiyorsa da oradan uzak durmasıdır." Tunç, partinin kuruluşundan itibaren milletin desteğiyle kısa sürede iktidara taşındığını ve her seçimde aynı desteğin devam ettiğini vurguladı.

Kadın, aile ve eğitim vurgusu

Toplantıda Kırıkkale'nin canlı atmosferinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tunç, "Kadının eli bir şeye değiyorsa orada başarı vardır." dedi. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca kadınlara verdiği değeri, Hanımefendi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimi için başlattığı kampanyaları hatırlatarak, "100 binlerce kız çocuğu onun yaptığı, başlattığı kampanyalarla okullarına kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Tunç, "Aile Yılı" kapsamında ailenin toplumun temeli ve güvenli limanı olduğunu belirterek, aile kurumunu güçlendirmenin kadınların güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi ve anayasaya giren pozitif ayrımcılık hükümlerine dikkat çekti.

Yargı sistemi ve geçmiş dönem eleştirileri

Bakan Tunç, geçmişteki yargı uygulamalarına atıfta bulunarak, üniversite birincisi kız öğrencilerin başı kapalı olduğu gerekçesiyle kürsüden indirildiği dönemleri eleştirdi ve bugün böyle bir davranışın mevcut yargı sistemi içinde mümkün olup olmadığını sorguladı. Tunç, "27 Mayıs'ta Menderes'i ve bakanları asan, 12 Eylül'de 'bir sağdan, bir soldan' diye gençleri darağacına götüren yargı sistemi yok" diyerek, 28 Şubat dönemindeki yargı ilişkilerini de hatırlattı.

Tunç, günümüz yargısının ise yolsuzluktan ve terörden hesap soran, demokratik hukuk devletine inanan, milli iradeye saygı duyan bir yapı olduğunu belirtti ve 15 Temmuz darbecilerinden hesap sorulduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefi

Terörle mücadele ve geleceğe dair hedeflere de değinen Tunç, terörün ortadan kalkmasıyla çocukların güvenli ortamlarda hayallerine kavuşacağını söyledi: "Çocuklarla sohbet ettik. Ne olmak istiyorsun diyoruz, 'Doktor, avukat, futbolcu olmak istiyorum.' diyor. Hedefleri ve hayalleri var. Onlar ancak Terörsüz Türkiye'de hayat bulur." Tunç, terör engeli kaldırıldığında Türkiye'nin önünde süper güç olma yolunda hiçbir engel kalmayacağını kaydetti.

Program notları

Programın ardından Tunç, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliğe Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve partililer katıldı. Bakan Tunç son olarak Kırıkkale Adliyesi'ne basına kapalı bir ziyaret gerçekleştirdi.

