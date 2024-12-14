Adalet Bakanı Tunç: Molotofkokteyli Saldırıya Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Saldırıya Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile yapılan saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ileten Bakan Tunç, 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, AK Parti teşkilatı mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu saldırının, Türkiye'nin demokratik yapısı için oluşturduğu tehdit karşısında duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Birlik ve beraberlik içindeki milletimiz, provokasyonlar karşısında asla geri adım atmayacaktır." şeklinde konuştu.