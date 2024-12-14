DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.529.373,95 -0,41%

Adalet Bakanı Tunç: Molotofkokteyli Saldırıya Sert Tepki

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınadı, adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:50
Adalet Bakanı Tunç: Molotofkokteyli Saldırıya Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Saldırıya Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile yapılan saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ileten Bakan Tunç, 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, AK Parti teşkilatı mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu saldırının, Türkiye'nin demokratik yapısı için oluşturduğu tehdit karşısında duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Birlik ve beraberlik içindeki milletimiz, provokasyonlar karşısında asla geri adım atmayacaktır." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
3
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı
5
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
6
Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var
7
Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak