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Adalet Bakanı Tunç, Mudanya Üniversitesi'nde Cezasızlık Algısına Cevap Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezasızlık eleştirilerini yanıtladı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bir eğitim sisteminin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:46
Adalet Bakanı Tunç, Mudanya Üniversitesi'nde Cezasızlık Algısına Cevap Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesinde Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli mesajlar verdi. Son günlerdeki ‘cezasızlık’ algısına ilişkin eleştirilerin dikkate alındığını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Eğitimin Rolü ve Vizyonu

Bir ülkenin kalkınması açısından eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Tunç, Türkiye’nin üniversite sayısının 66’dan 208’e çıkarıldığını ve 81 ilde yeni üniversitelerin kurulduğunu hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası alanda adaletin sağlanması için çabalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve insan hakları konularındaki liderliğine vurgu yaptı.

Hukukun Üstünlüğüne Bağlılık

Bakan Tunç, Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne dayanan bir adalet sistemi kurma yolunda önemli adımlar attığını belirtti. Düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesine olanak sağlandığını, fakat bu özgürlüklerin şiddeti teşvik eden unsurlarda kısıtlanabileceğini de ekledi.

Cezasızlık Algısına Yanıt

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanmasında 1.5 yıllık bir çalışmanın olduğunu söyleyen Tunç, toplumsal huzuru bozan suç örgütlerine kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı. Suçların önlenmesi ve faillerinin cezalarını çekerek topluma kazandırılmasına dair önemli çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Demokratik Değişim Çabaları

Darbe anayasası ile yönetilmenin demokratik bir hukuk devletine yakışmadığını belirten Tunç, yeni bir anayasaya kavuşma sürecinin önemini vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasa ile yol alacaklarını ifade etti.

Törene, Adalet Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım ve Ramazan Can, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrasında Bakan Tunç, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle buluşarak öğle yemeği yedi.

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