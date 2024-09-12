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Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın toplantısında Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümlerine dair soruşturmalar hakkında detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:58
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı’dan Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin şehit edilmesi konularında bilgiler verdi.

Narin Güran'ın Ölümü

Bakan Tunç, Narin Güran ile ilgili yapılan soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alınan bulguların önemli veriler içerdiğini belirtti. Tunç, "Elde edilen kimyasal veriler değerlendirilecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bulgular katillerin kim olduğu konusunda önemli bilgiler sağlıyor," dedi.

Tunç, ayrıca Narin’in naaşının bulunduğu dönemde yaşanan protestoların sorunun ciddiyetini gölgeleyebileceğine dikkat çekti ve toplumun bu tür hassas konularda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Şehit Edilmesi

Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü tamamen hukuki bir durum olarak değerlendirileceğini ve bu konudaki gelişmelerin takip edileceğini ifade etti. "Ayşenur'un hakkını savunmak bizim boynumuzun borcu," diyen Bakan, ilgili soruşturmaların uluslararası alanda da sürdürüleceğini duyurdu.

Soruşturmanın Gizliliği ve Süreç

Tunç, soruşturmanın gizliliğine de dikkat çekerek, "Birtakım senaryolar çizilen bilgiler, soruşturmanın selameti açısından doğru değil," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugün 22 kişinin ifadelerinin alınmaya başlanacağını ve soruşturmanın titizlikle takip edileceğini belirtti.

Son olarak, Bakan Tunç, Tekirdağ'da bir çocuğa yönelik şiddet olayını da gündeme getirerek, bu tür olayların önlenmesi konusunda kararlılık gösterileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Ankara'da, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

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