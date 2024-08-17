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Adalet Bakanı Tunç, Orman Yangınlarına Yönelik Soruşturmaların Başlatıldığını Duyurdu

Adalet Bakanı Tunç, orman yangınlarıyla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını ve yangınlara müdahale için CTE ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 02:11
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 02:11
Adalet Bakanı Tunç, Orman Yangınlarına Yönelik Soruşturmaların Başlatıldığını Duyurdu

Orman Yangınları İçin Adli Soruşturmalar Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yangınların ilk andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

Yangınlarla Mücadelede Devletin Tüm İmkanları Seferber Ediliyor

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Tunç, yangınların giderilmesi adına devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Müdahale İçin CEKUT Ekipleri Görevlendirildi

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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