Adalet Bakanı Tunç: 'PKK'yı Tarihe Gömerek Terörsüz Türkiye'yi İnşa Edeceğiz'

Adalet Bakanı Tunç, Milli İrade Buluşmaları Programında Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 40 yılda karşılaştığı PKK terörüne karşı kararlılığını dile getirerek, "Özellikle 40 yıldan bu yana ülkemizin başına bela olan ve binlerce vatandaşımızın, askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin şehit olmasına neden olan PKK terör örgütünü de inşallah tarihe gömeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor," dedi.

Yeni Anayasa Vurgusu

Bakan Tunç, konuşmasında yeni bir anayasa ihtiyacına da dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, demokratik ve sivil bir anayasanın önemli olduğunu belirten Tunç, "Milletin onayladığı bir anayasayla yolumuza devam etmemiz gerekiyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, geçmişteki vesayetçi yaklaşımları geride bırakma kararlılıklarını da aktardı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Terörün her türlüsünü ülke gündeminden çıkarmak adına mücadele edeceklerini ifade eden Tunç, "Şehit ailelerinin emanetine sahip çıkacağız. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Herkesin Türkiye'nin vatandaşı olarak değerli olduğunu belirten Bakan, "Onların haklarını iade etmek için çalışıyoruz. İç cepheyi güçlendirip ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz," dedi.

Dış Politika Üzerine Değerlendirmeler

Dış politikadaki gelişmelere de değinen Bakan Tunç, Suriye'deki geçici yönetim ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. Filistin konusundaki duruşlarının da net olduğunu belirten Tunç, "Orada 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için mücadele edeceğiz," sözlerini sarf etti.

Yargı Reformu Stratejisi

23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağını müjdeleyen Tunç, geçen yıl 13 milyon 200 bin karar verildiğini vurgulayarak, yargı sistemindeki özellikle toplum huzurunu bozan suçlarla ilgili düzenlemelerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Program, basına kapalı soru-cevap bölümü ile devam etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) binasında Milli İrade Platformu tarafından "Türkiye Yüzyılında Adalet" başlığıyla düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı’na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) binasında Milli İrade Platformu tarafından "Türkiye Yüzyılında Adalet" başlığıyla düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı’na katılarak konuşma yaptı.