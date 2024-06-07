Adalet Bakanı Tunç: “Serdar Sertçelik için iade talebinde bulunduk”

Adalet Bakanı Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması ve davası ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Tunç, 30 Mayıs’ta Macaristan’da yakalanmış olan, firari Serdar Sertçelik için iade talebinde bulunduklarını açıkladı.

Macaristan, yakalanan Serdar Sertçelik için 40 günlük geçici tutukluk süresi belirlemişti. Bakan Tunç, bu süre dolmadan Sertçelik’in Türkiye’ye iade edilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ve gerekli evrakların Macaristan’da yetkili makamlara gönderilmiş olduğunu ifade etti.