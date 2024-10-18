DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,38%
ALTIN
2.977,82 -0,84%
BITCOIN
2.332.544,64 -1,74%

Adalet Bakanı Tunç Seydikemer'de Yeni Eğitim ve Kültür Alanları Açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'de eğitim merkezleri, kütüphane ve cami açılışı yaparak eğitim ve üretim hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:49
Adalet Bakanı Tunç Seydikemer'de Yeni Eğitim ve Kültür Alanları Açtı

Adalet Bakanı Seydikemer'de Önemli Açılışlar Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'de düzenlenen bir törenle Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Cezaevlerinde Eğitim Fırsatları

Törende konuşan Tunç, cezaevlerini eğitim merkezleri haline getirmenin çabası içinde olduklarını belirtti. "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli" ifadesini kullandı.

Eğitim Projeleri ve Üretim Faaliyetleri

Bakan Tunç, Milli Eğitim Bakanlığı ile oluşturulan protokol kapsamında cezaevleri içerisinde 4 Anadolu lisesi bulunduğunu ve şu ana kadar 60 bin öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi. Ayrıca, iş yurtları aracılığıyla cezaevlerinin birer üretim merkezi haline geldiğini, 1700 atölye ve fabrikada 60 bine yakın hükümlünün çalıştığını belirtti.

Ekonomiye Katkı ve Mesleki Yeterlilik

"Cezaevlerinde barındırılan kişilerin hem burada barındırılması hem de buralarda çalışmaları ekonomiye katkı sağlamaları, meslek öğrenmeleri ve tahliyelerinde meslek sahibi olmaları bizim hedefimiz" diyen Tunç, hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç duyulan cezaevlerine cami yapıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor