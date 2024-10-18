Adalet Bakanı Tunç Seydikemer'de Yeni Eğitim ve Kültür Alanları Açtı

Adalet Bakanı Seydikemer'de Önemli Açılışlar Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer'de düzenlenen bir törenle Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Cezaevlerinde Eğitim Fırsatları

Törende konuşan Tunç, cezaevlerini eğitim merkezleri haline getirmenin çabası içinde olduklarını belirtti. "Cezaevlerimizde 49 eğitim merkezimiz faaliyet veriyor. Cezaevlerinde edindikleri belgeler sayesinde tahliye olduklarında dışarıda iş yapacaklar. Onların topluma kazandırılmasında bu çok önemli" ifadesini kullandı.

Eğitim Projeleri ve Üretim Faaliyetleri

Bakan Tunç, Milli Eğitim Bakanlığı ile oluşturulan protokol kapsamında cezaevleri içerisinde 4 Anadolu lisesi bulunduğunu ve şu ana kadar 60 bin öğrencinin eğitim aldığını dile getirdi. Ayrıca, iş yurtları aracılığıyla cezaevlerinin birer üretim merkezi haline geldiğini, 1700 atölye ve fabrikada 60 bine yakın hükümlünün çalıştığını belirtti.

Ekonomiye Katkı ve Mesleki Yeterlilik

"Cezaevlerinde barındırılan kişilerin hem burada barındırılması hem de buralarda çalışmaları ekonomiye katkı sağlamaları, meslek öğrenmeleri ve tahliyelerinde meslek sahibi olmaları bizim hedefimiz" diyen Tunç, hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç duyulan cezaevlerine cami yapıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Eşen Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptırılan Adalet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tunç'u açılış öncesi kurum çalışanları karşıladı.