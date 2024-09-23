Adalet Bakanı Tunç'tan 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı'nın Adli Tıp Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, toplantıda adli tıbbın adaletin tarafsız bir unsuru olduğunu, herkesin adli tıbbın adalet terzisinde eşit bir yer edindiğini söyledi.

Adalet İçin Sürekli Reform

Toplantının yapıldığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. 22 yıldır süregelen reform iradesinin canlı tutulduğunu vurgulayan Bakan, yargı mensupları ve adli tıp uzmanları ile birlikte bu belgelerin geliştirilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Adli Tıbbın Önemi

Adli tıbbın, yargının gerçeği arama yolculuğundaki kritik rolüne dikkat çeken Tunç, bu bilim dalının sağladığı kanıtların karanlık olayları aydınlattığını, suçluların hak ettikleri cezaları alırken masumların da özgürlüklerine kavuştuğunu ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Bakan Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, personel sayısının 802'den yaklaşık 3000'e çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, ihtisas kurulu sayısının 8'e çıkarıldığını ve "Adli Bilişim İhtisas Dairesi"nin kurulduğunu duyurdu.

Adli Tıp Kurumunun Güçlendirilmesi

Adli Tıp Kurumunun tüm Türkiye genelinde adli tıp ve otopsi işlemleri yapabilir hale geldiğini vurgulayan Tunç, önümüzdeki hedeflerin arasında ihtisas kurulu sayısını 11'e çıkarmak olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.