DOLAR
34,2 0,08%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,17 -0,59%
BITCOIN
2.073.867,47 -0,36%

Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nın açılışında adalet sisteminin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:18
Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin toplumu suçtan korumaya yönelik kritik işlevine dikkat çekti.

Ceza Adalet Sisteminin Amaçları

Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin temel amacının toplumu suçtan korumak olduğunu belirtti. "Eğer bu sistemde aksamalar varsa, Adalet Bakanlığı olarak bunu dikkate alıyoruz" dedi.

Yeni Düzenlemeler ve Gelişmeler

Adli Tıp Kurumu'nun kurumsal yapısına dair önemli düzenlemelerden bahseden Tunç, Bursa'ya hizmet verecek bu birimin, yargı süreçlerinde büyük katkılara bulunacağını ifade etti. "Yeni kadro ihdasları yapıldığımız için uzman sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye ekledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde şartların iyileştirilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, hukuk camiasının görüşlerinin alındığını aktaran Tunç, belgenin hazırlıklarının devam ettiğini vurguladı.

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi

"Cezaların caydırıcılığı büyük önem taşıyor. Geciken adalet, adalet değildir," diyen Tunç, adaletin gecikmeden tesis edilmesi için yargı teşkilatına destek vereceklerini belirtti.

Hukuk Eğitiminin Önemi

Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin hukuk fakültelerine gitmesini sağlamalıyız" dedi. Adalet Bakanlığı, eğitim kalitesini artırma yönünde Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yapıyor.

Adalet Sisteminin Güvenliği

Yargıya duyulan güvenin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Tunç, sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Bakan Tunç, açılışın ardından Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'dan dua aldı. Törene Adalet Bakan Yardımcıları, Bursa Valisi ve diğer yetkililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması
2
Batı Şeria'da Zeytin Hırsızlığı: Filistinlilerin Geçim Kaynağı Tehdit Altında
3
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar
5
Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası 2025'te Görülecek
6
Kocaeli'de Otobüste Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı
7
Kırkağaç'ta Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak