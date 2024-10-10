Adalet Bakanı Tunç'tan Adli Tıp Kurumu Açılışında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin toplumu suçtan korumaya yönelik kritik işlevine dikkat çekti.

Ceza Adalet Sisteminin Amaçları

Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin temel amacının toplumu suçtan korumak olduğunu belirtti. "Eğer bu sistemde aksamalar varsa, Adalet Bakanlığı olarak bunu dikkate alıyoruz" dedi.

Yeni Düzenlemeler ve Gelişmeler

Adli Tıp Kurumu'nun kurumsal yapısına dair önemli düzenlemelerden bahseden Tunç, Bursa'ya hizmet verecek bu birimin, yargı süreçlerinde büyük katkılara bulunacağını ifade etti. "Yeni kadro ihdasları yapıldığımız için uzman sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye ekledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde şartların iyileştirilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, hukuk camiasının görüşlerinin alındığını aktaran Tunç, belgenin hazırlıklarının devam ettiğini vurguladı.

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi

"Cezaların caydırıcılığı büyük önem taşıyor. Geciken adalet, adalet değildir," diyen Tunç, adaletin gecikmeden tesis edilmesi için yargı teşkilatına destek vereceklerini belirtti.

Hukuk Eğitiminin Önemi

Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin hukuk fakültelerine gitmesini sağlamalıyız" dedi. Adalet Bakanlığı, eğitim kalitesini artırma yönünde Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yapıyor.

Adalet Sisteminin Güvenliği

Yargıya duyulan güvenin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Tunç, sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Bakan Tunç, açılışın ardından Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'dan dua aldı. Törene Adalet Bakan Yardımcıları, Bursa Valisi ve diğer yetkililer katıldı.