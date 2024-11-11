Adalet Bakanı Tunç'tan Arabuluculuk Haftası Sempozyumunda Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Arabuluculuk Haftası Sempozyumunda Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2028 dönemini kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adalete erişimi güçlendiren ve hukukun üstünlüğünü esas alan önemli düzenlemelere yer verileceğini açıkladı. Bakan Tunç, bu belgede gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin yönlendireceğini belirtti.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) tarafından Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) düzenlenen Arabuluculuk Haftası sempozyumuna, Adalet Bakanı Tunç'un yanı sıra TBB Başkanı Erinç Sağkan, TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek, hukukçular ve arabulucular katılım gösterdi.

Arabuluculukta Gelişmeler

Adalet Bakanı Tunç, 2013 yılında Türk yargı sistemine dahil edilen arabuluculuğun, ihtiyaçlar doğrultusunda 2018 yılında "dava şartı arabuluculuk" uygulamasına geçildiğini ifade etti. 2023’te kabul edilen 7. Yargı Paketi ile bu kapsamın genişletildiğini vurgulayan Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvurularının %50'sinin anlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

Arabuluculuğun dostane bir çözüm yöntemi olarak önemine değinenTunç, Türkiye'nin Singapur Sözleşmesi'ne imza atan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı. Ayrıca, ceza uyuşmazlıklarında da arabuluculuk sisteminin uygulandığını ifade etti.

Yargı Reformuna Yönelik Planlar

Bakan Tunç, TBMM'de kabul edilen 9. Yargı Paketi'nde arabuluculuğu teşvik eden düzenlemelere yer verildiğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de benzer konulara dair yeni düzenlemelerin bulunacağını vurguladı. Bu bağlamda, 2024-2028 dönemini kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlandığını belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte ceza adaleti sistemi ile ilgili önemli düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Tunç, arabuluculuk sisteminde başarı oranının %65 olduğunu ve yıllarca süren uyuşmazlıkların hızlıca çözüme kavuştuğunu söyledi. Yeni tecrübeli hukukçularla birlikte arabuluculuk müessesesinin daha da gelişmesi bekleniyor.

Diğer Konuşmacılardan Değerlendirmeler

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 2017'den bu yana arabulucu olduğunu ve bu mesleği severek yaptığını dile getirirken, TBB Başkanı Sağkan arabuluculuk uygulamasının mahkemelerin iş yükünü azalttığını belirtti. TURAMEP Başkanı Nihat Şimşek ise dava şartı arabuluculukta 6 milyonu aşkın uyuşmazlıktan 4 milyondan fazlasının anlaşmayla sonuçlandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.