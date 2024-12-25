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Adalet Bakanı Tunç'tan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki patlamada 10 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:24
Adalet Bakanı Tunç'tan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin yaralanmasına neden olan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, patlama sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olay Sonrası Ziyaretler

Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Tunç, yaralıların tedavisinin sürdüğünü aktardı ve "Yaralılara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma Süreci ve Detayları

Bakan, patlamanın ardından devletin tüm kurumlarının, özellikle tahkikatlar açısından harekete geçtiğini kaydetti. Hem idari hem de adli yönden soruşturmaların başladığını vurgulayan Tunç, "Kazanın nedenine ilişkin şu anda araştırmalar sürüyor. Adli soruşturma kapsamında bir başsavcımız bu süreçte görevlendirildi, yanında bir başsavcı vekilimiz ve 4 savcı ile birlikte çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Kolluk kuvvetlerinin delil toplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Tunç, ayrıca bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu ve kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisliği, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik ekibin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Bakan Tunç, "Bilirkişi raporu tamamlandıktan sonra asıl kusurlu kişilerin kimler olduğu belirlenecek" dedi.

Son olarak, "Şu anda tedbiren ve ilk tespitlere göre, kazaya neden olduğu ve ihmali bulunduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebilirim. Soruşturma titizlikle devam ediyor ve sorumluluğu olanlar yargı önüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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