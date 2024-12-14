Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın'da Çarpıcı Açıklamalar: 'Ana Muhalefet Sıkışmış Durumda'

Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın'da Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Suriye ile ilgili meselelerine ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar ve milletten destek bulamıyorlar." dedi.

Hizmette Eser Siyaseti Vurgusu

Tunç, konuşmasında AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı boyunca her zaman eser siyaseti benimsediklerini belirterek, "Ülkemizin 81 vilayetinin tüm ilçeleri, köyleri ve mezralarını eserlerle donattık." ifadelerini kullandı. Ülkenin fiziki kalkınması için karşılaştıkları engellerin yanı sıra, demokrasi düşmanlarıyla olan mücadelelerine de değindi.

Temel Hak ve Özgürlüklerde Genişleme

Tunç, "Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü gibi haklar kısıtlıydı. Biz bu özgürlükleri alabildiğine genişlettik." diyerek, anayasal reformlar yoluyla Türkiye'nin uluslararası standartlarda bir demokrasiye kavuşma mücadelesini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bakan Tunç, Türkiye'nin tarafsız ve bağımsız yargısıyla milli iradeye saygı duyan yargı mensuplarıyla ilerleyeceğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Türkiye için her alanda kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz." dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Meclisin Suriye'ye asker göndermeye çalıştığı dönemde muhalefetin gösterdiği tavrı eleştiren Tunç, millete bu zihniyete destek vermediğini belirterek, Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberliği güçlendireceklerini vurguladı. Tunç, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi.

AK Parti'de Dava Ahalkı

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, kaydedilen başarıların ardında bir 'biz' anlayışının yattığını ifade ederek, "AK Parti'de asla ben olgusu olmaz, biz olgusu vardır. Bu hareket gönül verenlerin emeğiyle büyümüştür." şeklinde konuştu.

Kongrede, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da konuşma yaparak, partinin hedefleri üzerine bilgiler verdiler. Tek listeyle girilen seçimle Yaşar Arslan, yeniden il başkanlığına seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.