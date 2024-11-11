Adalet Bakanı Tunç'tan Belediyelere Görevlendirme Açıklaması: Hukuk Çerçevesinde Yetkiler Kullanılacak

Adalet Bakanı Tunç, Görevlendirmeler ve Ceza Adaleti Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Onları millet kendilerine, belediyelerine hizmet etsin diye seçiyor ama eğer bu yetkileri kötüye kullanırsanız, hukuk çerçevesinde Anayasa'nın 127. ve 45. maddelerinden kaynaklanan yetkiler kullanılır," dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformunca düzenlenen Arabuluculuk Haftası sempozyumunun ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasına geldiğini vurgulayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından belgede yer alan hedefleri hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Ceza Adalet Sisteminde Reform İhtiyacı

Tunç, Strateji belgesinin ilk hedefine de değinerek, "Ceza adaletinin genel amacı toplumu suçtan korumaktır. Bu yönde kapsamlı bir paketimiz olacak. Özellikle denetimli serbestlik ve tutuklama tedbiriyle ilgili değişiklikler içerecek," dedi. Tunç, ruhsatsız silahların meskun mahallerde kullanılmasının yaratabileceği mağduriyetleri önlemek amacıyla da harekete geçileceğinin altını çizdi.

Soru üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşinin Sermaye Piyasası Kurulu'na atanması hakkında, "Bu mevzuata uygun bir atama. Yanlış yorumlamak doğru değil," ifadelerini kullandı.

Narin Güran Cinayeti Davası

“Narin Güran cinayeti davası" hakkında da konuşan Bakan Tunç, mahkeme heyetinin titiz çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, "Mahkeme delilleri değerlendirecek ve maddi gerçeği ortaya çıkaracaktır. Narin evladımızın katilleri yargı bulacak ve hak ettikleri cezayı alacaklar," dedi.

Yerel Yöneticilere Görevlendirme Yetkisi

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere yapılan görevlendirmeler hakkında ise Tunç, "Hukuk devleti suç işlenmesine müsamaha göstermez," diyerek, yerel yöneticilerin millete hizmet etmek üzere seçildiğini hatırlattı. "Eğer siz bu yetkiyi terör örgütlerine destek olma amacıyla kullanıyorsanız, yasal uygulamalar devreye girer," diye ekledi.

Tüm Soruşturmalar Hukuk Çerçevesinde Yürütülüyor

Tunç, Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylık başvurularına ilişkin eleştiriler üzerine, "Kesin hüküm olmadan adaylık reddedilemez. Geçici görevden alma, devam eden soruşturmalarla ilgilidir," şeklinde bilgi verdi.

Soruşturmalara ilişkin olarak, şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de gözaltına alındığı bildirilen yasa dışı bahis soruşturması hakkında, "Yargının başlattığı bir süreç var. Gereği yapılacak," ifade etti.

PKK ile Mücadele Vurgusu

Son olarak, PKK ile mücadelede kararlılıklarını koruduklarını belirten Tunç, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.