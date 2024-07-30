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Adalet Bakanı Tunç’tan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin soyadı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, düzenlemenin Meclis'te değerlendirileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:40
Adalet Bakanı Tunç’tan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç: Kadın Soyadı Düzenlemesi Meclis’e Taşınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV’deki canlı yayınında, Anayasa Mahkemesi’nin evli kadınların kocasının soyadını almasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Tunç, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nda değerlendirileceğini belirtti.

İptal Kararı ve Medeni Kanun’da Gereken Düzenlemeler

Açıklamalarında, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçelerini hatırlatan Tunç, bu bağlamda Meclis’in en doğru kararı vereceğine inandığını ifade etti. Kadınların evlilik sonrası soyadı kullanımı konusunun çokça tartışıldığını dile getiren Tunç, Medeni Kanun’un ilgili maddesinde düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıllar içindeki değişimlere de dikkat çeken Tunç, "Medeni Kanunumuz, kişisel, ailevi ve miras hukuku açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması Meclis’in takdirindedir" dedi.

Gezi Davası ve Hükümlü Ziyaretleri

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Gezi Parkı dosyası kapsamındaki hükümlülerin ziyaretine dair talebini anımsatarak, bu tür ziyaretlerin herkes için eşit şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Hükümlüleri ziyaret edenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu, bu süreçte sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Halay Çekmek Üzerine Yorumlar

Son olarak, halay çekmenin gözaltı veya tutuklama nedeni olduğuna dair iddiaları değerlendiren Tunç, “Halayda ve diğer kültürel geleneklerde yargı devreye girmemektedir. Sorun, terör propagandası yapılması durumunda ortaya çıkmaktadır” dedi. Tunç, milli birlik ve beraberliğe yönelik hassasiyetin süreceğini vurguladı.

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