Adalet Bakanı Tunç'tan Cezaevlerinin Geleceğine Dair Açıklamalar

İşyurtları Eskişehir Hakimevi Açılışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Eskişehir Hakimevi'nin açılışında yaptığı konuşmada, cezaevlerini hem bir iş yurdu, hem de bir eğitim yuvası haline getirmek için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Bakan Tunç, "Cezaevlerinin suçlunun ıslahı ve toplumu suçtan korumaya yönelik önemli bir rol oynadığını" belirtti.

İşyurtları Kurumunun Önemine Vurgu

Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "İşyurtları Kurumumuz, cezaeviyle bağlantılı ancak müstakil bir kuruluş. Hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerine yönelik önemli bir misyon üstleniyor." Açılışı yapılan yapı, tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde yer alıyor ve Türk Dünyası Vakfı tarafından İşyurtları Kurumu'nın kullanımına sunuldu.

372 İşyurtları Müdürlüğü ile Yüzlerce Fabrika

Cezaevlerinde 30 binden fazla çalışanın bulunduğunu ve birçok sektörde fabrikalar ile atölyelerin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Tunç, "372 işyurtları müdürlüğümüze bağlı 400'den fazla tesisimiz var. Bu tesislerde hükümlüler, cezalarını infaz ederken rehabilite oluyorlar." dedi.

Eğitim Faaliyetleri ve Kitap Protokolleri

Son yıllarda 77 bin hükümlünün eğitim aldığı bilgisini veren Tunç, eğitimin cezaevinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde 8 cezaevinde Adalet Halk Kütüphaneleri kurulduğunu da belirtti. Hükümlülerin meslek edinmesine yönelik faaliyetlerin arttığını kaydeden Tunç, "Cezaevlerinde 10 bin 294 kurs bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara Teşekkür

Açılışta konuşan diğer katılımcılar arasında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah yer aldı. Bakan Tunç, organizasyona katkı sağlayan başta Hukuk mücadelesine destek veren isimler ve katılan yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve beraberindekiler, İşyurtları Eskişehir Hakimevi’nin açılış kurdelesini keserek yeni tesisin hayırlı olmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.