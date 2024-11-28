Adalet Bakanı Tunç'tan Cezasızlık Algısına Son Verecek Taslak Çalışması

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, özellikle toplumda oluşan cezasızlık algısına dikkat çekti.

Caydırıcılığı Sağlayacak Taslak Çalışması

Ceza hukuku alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Tunç, “Özellikle cezaların alt sınırı bakımından bir cezasızlık algısına yol açtığını görüyoruz. Buradaki caydırıcılığı sağlayacak taslak çalışmamız var.” dedi.

Yargı Bağımsızlığı ve 2025 Bütçesi

Bakan Tunç, yargı bağımsızlığı ve güvenilir adaletin tesisi amacıyla son 22 yılda yoğun çabalar sarf edildiğini aktararak, temel kanunların yenilendiğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemelere devam edileceğini ifade etti. Yargı teşkilatındaki 25 bin hakim ve savcı ile şu anda 11 milyon 845 derdest dosya bulunduğu bilgisini paylaşan Tunç, yıl içerisinde 12 milyon 113 bin dosyada karar verildiğini kaydetti.

Yargı Reformu Stratejisi ve Fiziki Yapı İyileştirmeleri

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin çalışmalarının tamamlandığını belirten Tunç, fiziki yapının iyileştirilmesi konusunda müstakil adliye sayısının 78'den 379'a çıktığını söyledi. Artan iş yükü nedeniyle hakim ve savcı sayısının daha da arttırılması gerektiğini belirtti.

Hukukun Üstünlüğü Endeksi Üzerine Eleştiriler

Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi konusunda da konuşan Tunç, endeksin objektif kriterlere dayanmadığını vurgulayarak, “Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu reformların, uygulamaların maalesef oraya yansıtılmadığını” ifade etti.

AİHM İhlal Kararları ve Uyum Oranı

Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyma konusundaki eleştirilere de yanıt veren Tunç, Türkiye'nin AİHM'in ihlal kararlarına uyma konusunda genel ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti. 2012 ile 2023 arasında Türkiye aleyhine verilen ihlal sayısının 1126 olduğunu açıkladı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki önemini vurgulayan Tunç, “Kadına şiddet insanlığa ihanet” ilkesini benimsediklerini belirterek, bu konuda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Caydırıcı Önlemler Üzerine Değerlendirmeler

Toplumdaki cezasızlık algısını kırmak adına bazı kanunlarda yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Tunç, “Bu konuda bir çalışmamız söz konusu,” açıklamalarında bulundu. Denetimli serbestlik uygulamalarının da bu algıyı ortadan kaldırabileceğinin altını çizdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ve diğer kuruluşların bütçeleri de kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.