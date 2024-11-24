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Adalet Bakanı Tunç'tan Coşkulu Öğretmenler Günü Mesajı

Bakan Yılmaz Tunç, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere teşekkür ederek, fedakarlıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:39
Adalet Bakanı Tunç'tan Coşkulu Öğretmenler Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öğretmenler Günü Kutlaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle anlam dolu bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çocukları bilgi ve özveriyle hayata hazırladığını belirtti.

Öğretmenlerin Fedakarlığına Vurgu

Tunç, öğretmenlerin adalet, hak ve hakkaniyet öğreterek iyiliğin öncüsü nesiller yetiştirdiklerine dikkat çekti. Ayrıca, özellikle şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

“Yüreği Eğitimle Çarpan Öğretmenlerimiz”

Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüreği eğitim, vatan ve millet aşkıyla çarpan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız.” Bu duygu dolu mesajıyla, öğretmenlerin önemine vurgu yaparak topluma katkılarını takdir etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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