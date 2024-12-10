Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı Başvurusu Hakkında Son Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Tunç, Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin başvurusunu hatırlatan gazetecilere, "Makul bir süre içinde cevap verilecek" dediklerini anımsatan Bakan Tunç, "Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah," şeklinde konuştu.