DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,71 0,15%
ALTIN
2.983,36 -0,26%
BITCOIN
3.389.319,46 -0,76%

Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı Başvurusu Hakkında Son Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusunun sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:42
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı Başvurusu Hakkında Son Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Tunç, Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin başvurusunu hatırlatan gazetecilere, "Makul bir süre içinde cevap verilecek" dediklerini anımsatan Bakan Tunç, "Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi: İstihdam Oranı Rekor Kırdı!
2
Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı
3
Malezya Korvet Projesinin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi
4
Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor
5
Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
6
21 Yıl Sonra Türkiye'ye Kavuşan Mehmet Ertürk'ün Duygusal Buluşması
7
Yerlikaya: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü 1,5-2 Kat Arttı

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence