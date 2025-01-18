Adalet Bakanı Tunç'tan Eslem Teker'in Ölümüyle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Ölen Eslem Teker için Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını aktaran Tunç, sürecin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Eslem Teker'in Yaşadığı Üzüntü Verici Olay

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaşanan bu trajik olay bizleri derinden üzmüştür" dedi. Eslem Teker'in, köpek saldırısı sonrasında kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle titiz bir şekilde inceleneceğini vurguladı. Bakan Tunç, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.