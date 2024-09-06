Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:37
Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Ölümüne Cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine dair sert bir açıklama yaptı.

Sosyal Medyada Yayınladı

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği sivil protestoya yönelik kalleş saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Hayatını kaybeden kardeşimiz Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim tarihinden bu yana, masum insanları hedef alarak 41 bin Filistinli kardeşimizin yaşamına son veren barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Korkunç suçlarına devam eden İsrail yöneticileri, mutlaka uluslararası hukuk önünde hesap verecektir."

Türkiye'nin Kararlı Duruşu

Tunç, daha fazla sözde demokrasi ve insan haklarını savunan ülkelerin sesiz kalmalarına rağmen Türkiye'nin masum Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı. "Adaletsizlikleri ve haksızlıkları haykırmakta kararlıyız," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi