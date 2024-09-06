Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Ölümüne Cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine dair sert bir açıklama yaptı.

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Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği sivil protestoya yönelik kalleş saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Hayatını kaybeden kardeşimiz Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim tarihinden bu yana, masum insanları hedef alarak 41 bin Filistinli kardeşimizin yaşamına son veren barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Korkunç suçlarına devam eden İsrail yöneticileri, mutlaka uluslararası hukuk önünde hesap verecektir."

Türkiye'nin Kararlı Duruşu

Tunç, daha fazla sözde demokrasi ve insan haklarını savunan ülkelerin sesiz kalmalarına rağmen Türkiye'nin masum Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı. "Adaletsizlikleri ve haksızlıkları haykırmakta kararlıyız," dedi.