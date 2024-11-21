Adalet Bakanı Tunç’tan Gündeme Dair Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Sert Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerginliklere ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve “Bu çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz.” ifadesini kullandı.

Gerginlik ve Saldırıların Kınanması

Tunç, “İçişleri Bakanımıza yönelik sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunlar Gazi Meclisimizin çatısı altında, milli iradenin tecelligahı olan Meclis’te gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor.” dedi.

Sosyal Medya ve Adli Soruşturmalar

Eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki’nin tutuklanmasını değerlendiren Tunç, sosyal medya paylaşımlarının adli soruşturmalara yol açabileceğini belirtti. “Bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini belirleyecek olan hakimlerimiz, savcılarımızdır.” şeklinde konuştu.

Seçimlerin Şeffaflığı ve Yargı Süreci

Tunç, Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerin yüzde 85 katılımla yapıldığını hatırlatarak, “Yargı süreçlerine hukuk devletinde saygı göstermek gerekir.” dedi. Tunç, yüksek yargı organlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yaptığını bir kez daha vurguladı.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar

Bakan Tunç, “Yasa dışı bahis ve kumar, ülkemizin önemli bir problemi.” diyerek, yargıya intikal eden birçok soruşturmanın olduğunu ve bu konuda caydırıcı önlemler alındığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu ve Adli Süreçler

Kılıçdaroğlu hakkında yürütülen davalarla ilgili de bilgi veren Tunç, “O dosyalarda suç unsuru var mı yok mu, bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır.” dedi.

Sahte Delil İddiaları

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında sahte delil yerleştirildiğine dair iddiaları değerlendiren Bakan Tunç, “Yargımız böyle bir şeye tevessül edebilir mi?” diyerek bu tür iddiaların dezenformasyon olduğunu dile getirdi.

Sonuç olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süregeldiği anlaşılan adli süreçlerin sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Milletimiz karalama siyasetine ‘hayır’ diyor, yapıcı siyasete ‘evet’ diyor.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.