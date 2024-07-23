Adalet Bakanı Tunç'tan Hakaret Açıklaması

Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan Z.K. hakkında önemli bir açıklama yaptı.
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlaması
Tunç, Z.K.'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandığını belirtti. Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar neticesinde Z.K., adli işlemler çerçevesinde gözaltına alındı.
Soruşturma Devam Ediyor
Sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Peygamberimize yönelik çirkin ifadeleri içeren video ile ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürmekte. Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un Vurgusu
Tunç, birliğin korunmasının önemine de vurgu yaparak, "Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir," dedi.