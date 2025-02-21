Adalet Bakanı Tunç'tan 'Hukuk Güvenliği' Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik soruşturmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, Kulu Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Üç tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını söylemek insafsızlıktır” ifadelerini kullanarak, böyle bir söylemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine hakaret olduğunu belirtti.

Adaletin Önemi ve Yargı Reformları

Adaletin sağlanmadığı bir ortamda kargaşa ve kaosun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tunç, iktidarlarının 22 yıllık döneminde adalete verdikleri önemi yineledi:

“Adalet olmadan kalkınma olmaz.” dedi. Ülkedeki hukuk devletinin güçlenmesi için önemli ölçüde yol kat ettiklerini belirten Tunç, pek çok yargı reformu ve strateji belgesi ile toplumsal ihtiyaçlara hitap ettiklerini kaydetti.

Hukuk Güvenliği ve Yabancı Yatırımlar

Tunç, Türkiye'nin hukuki güvenliğinin artışının yabancı yatırımlar üzerindeki olumlu etkisini de anlattı. 2002 yılında yalnızca 15 milyar dolar olan yabancı yatırımların şu anda 273 milyar dolara ulaştığını belirten Tunç, bu durumun hukuk güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı İçin Hedefler

“Türkiye Yüzyılı'nda hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz.” diyen Tunç, 13 milyon 900 bin hukuki karar verilmesi gibi önemli başarıların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Tunç, önümüzdeki süreçte 55 maddeden oluşan bir yargı paketi ile ilgili taslağın Meclis’te ele alınacağını açıkladı. Açılışın ardından Tunç ve beraberindekiler, Kulu Adalet Sarayı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.