Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e Sert Tepki

Bakan Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Batı Şeria ile ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:31
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sert Tepkiler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria halkını hedef alan açıklamalarına büyük bir tepki gösterdi.

İsrail'in Saldırılarına Lanet

Gün içinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tunç, "İşgalci İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınıyorum. Katz'ın 'Batı Şeria halkı, Gazze’de olduğu gibi zorla yerinden edilmeli' sözü kabul edilemez. Bu durumu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Tunç, "Yapılan kalleş saldırıların ve hain açıklamaların, İsrail’in işlediği insanlık ve savaş suçlarının bir göstergesi olduğunu" belirtti. Ayrıca, "Kana doymayan bebek katili İsrail, yeni hedefler belirlemiştir." dedi.

Uluslararası Toplumun Görevi

Bakan, uluslararası toplumun sessizliğine vurgu yaparak, "Soykırıma göz yuman ülkeler, Gazze'de yaşananları görmezden geldikçe tüm insanlık tehdit altındadır. Soykırımcı İsrailli yetkililer en yakın zamanda uluslararası hukukun önüne çıkarılmalıdır." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar