Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sert Tepkiler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria halkını hedef alan açıklamalarına büyük bir tepki gösterdi.

İsrail'in Saldırılarına Lanet

Gün içinde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tunç, "İşgalci İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınıyorum. Katz'ın 'Batı Şeria halkı, Gazze’de olduğu gibi zorla yerinden edilmeli' sözü kabul edilemez. Bu durumu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Tunç, "Yapılan kalleş saldırıların ve hain açıklamaların, İsrail’in işlediği insanlık ve savaş suçlarının bir göstergesi olduğunu" belirtti. Ayrıca, "Kana doymayan bebek katili İsrail, yeni hedefler belirlemiştir." dedi.

Uluslararası Toplumun Görevi

Bakan, uluslararası toplumun sessizliğine vurgu yaparak, "Soykırıma göz yuman ülkeler, Gazze'de yaşananları görmezden geldikçe tüm insanlık tehdit altındadır. Soykırımcı İsrailli yetkililer en yakın zamanda uluslararası hukukun önüne çıkarılmalıdır." şeklinde konuştu.