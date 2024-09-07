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Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul 2 Nolu Baro Açılış Töreninde Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul 2 Nolu Baro'da 2017 reformlarını ve yargı sistemindeki gelişmeleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:55
Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul 2 Nolu Baro Açılış Töreninde Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç’tan Önemli Açıklamalar

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yargı sistemindeki reformları ve adaletin sağlanmasına yönelik çabaları vurguladı.

Darbelerle Mücadele Reformları

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, "Darbeye karşı direndikten sonra, bu darbelerin bir daha gerçekleşmemesi için 2017 Anayasa değişiklikleriyle önemli reformları hayata geçirdik. Bu ülkede hiç kimse milli irade hırsızlığı yapamasın diye yuvalandık," şeklinde ifadeler kullandı.

Yargı Hizmetlerine Vurgu

Vatandaşların yargı hizmetlerinden en kaliteli şekilde yararlanabilmesi için gerekli tüm hizmetleri sunmaya hazır olduklarını belirten Tunç, yargıda fiziki mekanların artırılması ve teknolojinin entegrasyonu için çalıştıklarını dile getirdi.

Uluslararası Adalet Çabaları

Gazze’de yaşanan olaylar hakkında uluslararası mahkemelere yönelik dilekçelerin önemine dikkat çeken Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçlularının yakalanması için talepte bulundu ancak sonuç alınamadı," dedi.

Yeni Yargı Reformları

Tunç, ayrıca genç avukatların eğitimine önem verdiklerini, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının aşamalı olarak azaltılacağını belirtti. "Yeni bir yargı sistemi kurmayı ve öğrencileri staj süreçlerinde daha etkili bir şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz," diye ekledi.

Baroların Rolü

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı da, yeni mahkeme kurulumu ve hakim-savcı sayısındaki artışın olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Yeni anayasada darbe teşebbüsünün anayasal suç olarak düzenlenmesi gerekli," dedi.

Törende, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve birçok avukat da yer aldı. Gündemdeki bu önemli konuların yanı sıra çok sayıda katkı ve destek mesajı da alındı.

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