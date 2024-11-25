Adalet Bakanı Tunç'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sert Mesaj

Adalet Bakanı Tunç, Kadın Haklarına Destek Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadının dahi haksızlığa, ayrımcılığa, şiddete uğramaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Şiddeti İnsanlığa Yöneltilmiş Bir İhanet Olarak Değerlendirdi

Tunç, kadına yönelik şiddetin, insanlık onuruna yoğunlaşmış en karanlık ve çirkin saldırılardan biri olduğunu belirterek, bu tür şiddetleri amasız ve fakatsız bir şekilde reddettiklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddeti, insanlığa karşı bir ihanet olarak gördüklerini vurguladı.

Sıfır Tolerans İlkesiyle Düzenlemeler Yapıldı

Adalet Bakanı, kadınların haysiyetine dokunan her türlü şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesine bağlı kaldıklarını belirterek birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Bu düzenlemeler arasında, aile hukukundan doğan davalar için ihtisaslaşmış aile mahkemelerinin kurulması ve 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğrayan kadınların korunmasını hedefleyen uygulamalar yer aldı.

Koruma Kalkanı Güçlendirildi

Tunç, Bakanlık bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmasının yanı sıra, kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla özel soruşturma bürolarının oluşturulduğunu dile getirdi.

Önemli Suçlar Kadına Karşı Ağırlaştırıcı Neden Sayıldı

Özellikle eşe karşı işlenen bazı suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezada ağırlık artırıcı bir neden olarak kabul edildiğine dikkat çeken Tunç, şu bilgileri verdi: "Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına alındı." Ayrıca, ısrarlı takip eylemi müstakil bir suç olarak düzenlendi.

Tunç son olarak, "Kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadelede kararlılığımızı daima koruyacağız. Bir kadının dahi haksızlığa, ayrımcılığa, şiddete uğramaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz," diyerek mesajını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.