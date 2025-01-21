Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

Bakan Tunç'tan Yangın Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurarak, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Yangınla ilgili süreçte ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirten Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Yangının bütün ülkeyi derinden üzdüğünü dile getiren Tunç, hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, yaralananlar için ise acil şifa diledi.