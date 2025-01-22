Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç: Kartalkaya Otel Yangını Soruşturması Sürüyor

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın detayları paylaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmada Gözaltılar

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi. Soruşturma kapsamında, Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürü olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

Bilirkişi Heyeti İncelemelere Devam Ediyor

Soruşturmaya yönelik olarak görevlendirilen 7 kişilik bilirkişi heyeti incelemelerini sürdürmektedir. Yangın felaketinin ardından, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Bakan Tunç, olayın herkesi derinden etkilediğini vurguladı.