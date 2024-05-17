Adalet Bakanı Tunç’tan Kobani Davası ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde yer alan Kobani Davası ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında konuştu. Kobani Davası’nda verilen kararlar için Tunç, “Karar sonucunda tahliye olanlar, beraat edenler bulunuyor. Daha istinaf ve temyiz süreçleri var. BU süreçleri bekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kobani Davası kararları hakkında Adalet Bakanı Tunç “24 kişi hakkında cezalar açıklandı. 12 sanığa beraat verildi. Tahliyeler de yapıldı. Bu tür terör olaylarını tekrar yaşamamak için birlik ve beraberliği korumak oldukça önemli. Biz, terörle mücadeleye devam edeceğiz. Demokratik bir şekilde siyaset yapmak isteyenler için ise alan açıktır. Kararlar için istinaf ve temyiz süreci bulunuyor. Süreci hep beraber bekleyeceğiz” dedi.

“Siviller de var resmi görevliler de”

Konuşmasına Ayhan Bora Kaplan soruşturması konuş ile devam eden Tunç, “Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında hem sivil hem de resmi görevliler yer alıyor. Soruşturma sonucunu birlikte bekleyeceğiz” dedi.

28 Şubat Davası’nda hükümlü eski generallere çıkan afla ilgili olarak ise Tunç, “Ülke tarihimiz darbenin kara lekeleri ile dolu. Bundan sonra darbe olmasın diye demokrasi standartlarını yükseltmiş bulunuyoruz. Darbecileri yargıladık. Bağımsız yargı kararını verdi ve 28 Şubat’ı yaşatanlar ceza aldı. Mücadelemiz sivil anayasaya kavuşana kadar devam edecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ileri seviyeydi, Cumhurbaşkanımız da af yetkisini kullandı” ifadelerine yer verdi.